Происшествия
В Алуште легковушка разбилась о грузовик ЗИЛ
ДТП с участием легкового автомобиля LADA 2112 и грузовика ЗИЛ-130 произошло в Алуште, сообщают очевидцы в соцсети.
В комментариях под фото с места происшествия очевидцы рассказали, что грузовик был припаркован у обочины, когда водитель легковушки не справился с управлением на повороте и влетел в него.
— Царапина есть на брызговике, левый стоп-сигнал разбит и цепочка крепящая брызговик порвалась. Уже все починил! Еще бампер поцарапал. От удара ЗИЛ сместился на метр вперед и уперся в кипарис, — рассказал владелец грузовика.
В результате столкновения пострадала девушка – пассажир легкового авто. Ее с повреждением головы и подбородка доставили в больницу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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