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Происшествия

В Алуште легковушка разбилась о грузовик ЗИЛ

15:27 среда, 13 мая 2020
Алушта

ДТП с участием легкового автомобиля LADA 2112 и грузовика ЗИЛ-130 произошло в Алуште, сообщают очевидцы в соцсети.

В комментариях под фото с места происшествия очевидцы рассказали, что грузовик был припаркован у обочины, когда водитель легковушки не справился с управлением на повороте и влетел в него.

— Царапина есть на брызговике, левый стоп-сигнал разбит и цепочка крепящая брызговик порвалась. Уже все починил! Еще бампер поцарапал. От удара ЗИЛ сместился на метр вперед и уперся в кипарис, — рассказал владелец грузовика.

В результате столкновения пострадала девушка – пассажир легкового авто. Ее с повреждением головы и подбородка доставили в больницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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