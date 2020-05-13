В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников

За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Очаг по Алуште тянется с апреля. Зарегистрировано два новых случая у медицинских работников, которые до этого были без клиники выведены в обсерватор. На сегодняшний день положительные результаты (на Covid-19) выявлены у 15 медицинских работников, – сказала Наталья Пеньковская.

По ее словам, имело место нарушение противоэпидемиологиеского режима внутри отделения.

– Теперь эта цепочка не прекращается до окончания инкубационного периода, – заключила Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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