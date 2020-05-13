Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией ● Стало известно каким спортсменам в Крыму разрешили тренироваться ● Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи» ● В Крыму просят ускорить запуск нового обсерватора ● Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан»
В Алуште коронавирусом заболели уже 15 медицинских работников
За прошедшие сутки заболевание было выявлено еще у двух медработников.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– Очаг по Алуште тянется с апреля. Зарегистрировано два новых случая у медицинских работников, которые до этого были без клиники выведены в обсерватор. На сегодняшний день положительные результаты (на Covid-19) выявлены у 15 медицинских работников, – сказала Наталья Пеньковская.
По ее словам, имело место нарушение противоэпидемиологиеского режима внутри отделения.
– Теперь эта цепочка не прекращается до окончания инкубационного периода, – заключила Наталья Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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