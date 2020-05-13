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Власть

У Зеленского опубликовали правила поступления крымчан в украинские вузы

21:15 среда, 13 мая 2020

Представительство президента Украины в АР Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека подготовили инфографику, где рассказывается, как абитуриентам из Крыма поступить в высшие учебные заведения материковой части Украины.

В частности, отмечается, что вступительная кампания начнется в августе.

Согласно информации, поступить могут те жители Крыма, которые имеют общее среднее образование, и не могли сдать Внешнее независимое оценивание на материковой части Украины.

Также будущим студентам рекомендуют обратиться в образовательные центры «Крым – Украина», где они смогут сдать государственную итоговую аттестацию.

Ранее сообщалось, что в 2020 году абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступить в 91 высшее учебное заведение Украины.

Накануне Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая. Текущий учебный год завершится 20 мая.

Власти Крыма определились с датой окончания учебного года. Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая.

В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы. Все здравницы Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет.

В Крыму на воспитание молодежи собираются потратить 1,5 млрд рублей. 1,55 миллиарда рублей запланированы на выполнение госпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым».

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