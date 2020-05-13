Власть
У Зеленского опубликовали правила поступления крымчан в украинские вузы
Представительство президента Украины в АР Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека подготовили инфографику, где рассказывается, как абитуриентам из Крыма поступить в высшие учебные заведения материковой части Украины.
В частности, отмечается, что вступительная кампания начнется в августе.
Согласно информации, поступить могут те жители Крыма, которые имеют общее среднее образование, и не могли сдать Внешнее независимое оценивание на материковой части Украины.
Также будущим студентам рекомендуют обратиться в образовательные центры «Крым – Украина», где они смогут сдать государственную итоговую аттестацию.
Ранее сообщалось, что в 2020 году абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступить в 91 высшее учебное заведение Украины.
Накануне Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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