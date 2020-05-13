Сдачу ЕГЭ в России решили перенести

Министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, – говорится в сообщении. – Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».

Кроме того, принято решение об изменении формата проведения ЕГЭ: выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года.

О дате проведения ЕГЭ станет известно позднее. Для учеников девятых классов будет принято решение отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике – итоговые оценки выставят на основании годовых.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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