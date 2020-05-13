Коронавирус в Крыму
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Сдачу ЕГЭ в России решили перенести
Министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, – говорится в сообщении. – Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».
Кроме того, принято решение об изменении формата проведения ЕГЭ: выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года.
О дате проведения ЕГЭ станет известно позднее. Для учеников девятых классов будет принято решение отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике – итоговые оценки выставят на основании годовых.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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