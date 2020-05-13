Российские полицейские могут получить право вскрывать автомобили граждан

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, дающий право полицейским вскрывать автомобили граждан.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на базу документов нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. При этом хозяин автомобиля должен быть оповещен в течение суток.

Законопроект также предлагает закрепить право сотрудников внутренних дел оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов и проводить в границах оцепления осмотр граждан, автомобилей и грузов.

Указано, что эти изменения направлены на усиление прав и законных интересов жителей России, а также на совершенствование деятельности МВД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции. За сутки сотрудниками полиции было составлено более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

В Симферополе полицейские дважды арестовывали семейных дебоширов. В Симферополе полицейскими пресечены противоправные действия двух подозреваемых, угрожавших расправой своим родственникам.

Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима. В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.

Пограничники задержали в Бакальской бухте браконьера. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали браконьера в акватории Бакальской бухты (Раздольненский район), когда он снимал незаконно установленные сети.