Прогноз погоды в Крыму на среду 13 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 14, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 6 до 11 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 15, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 15 до 27, ближайшей ночью от 11 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 89 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 19, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.