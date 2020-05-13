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Власть

Профессиональный скейт-парк может появиться в Ялте

13:35 среда, 13 мая 2020
Ялта

Ялтинские власти рассматривают возможность возведения на территории муниципального образования большого скейт-парка.

Об этом заявил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.

«Учитывая большую востребованность и популярность скейт-площадки, оборудованной в недавно реконструированном Пионерском парке, администрация города прорабатывает перспективу создания большого скейт-парка, где могли бы тренироваться спортсмены со всей России, и соответственно, проводиться соревнования самого высокого уровня», – пояснил он.

По словам Оганесяна, подобные сооружения в других городах уже давно перестали быть экзотикой и являются одним из обязательных элементов благоустройства – таким, как детские площадки или мини-футбольные поля. «По сути, площадка в Пионерском парке – это дворовое футбольное поле, а сейчас есть желание сделать по-настоящему профессиональный и уникальный объект в рамках целенаправленного улучшения благоустройства Ялты», – заявил заместитель главы администрации Ялты.

При этом он уточнил, что в настоящее время проект находится на стадии проработки, определяется возможная локация для сооружения. «В Ялте не так много свободных территорий, однако варианты уже имеются, а проектировщики скейт-парка обещают провести общественные слушания с участием местных спортсменов и учесть их пожелания», – сообщил замглавы администрации.

Оганесян также напомнил, что Пионерский парк был реконструирован по инициативе администрации города в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования на 2018-2022 годы», а после завершения работ местные власти приняли решение представить этот объект на всероссийский конкурс.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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