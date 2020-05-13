Власть
Поклонская в интервью Гордону рассказала о покушении на свою дочь
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Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому Дмитрию Гордону.
В беседе, которая длилась около трех часов, экс-прокурор полуострова рассказала, как пытались убить ее дочь.
Покушения Поклонская связывает со своей работой, пишет КП-Крым.
— На нее один раз было совершено покушение. Она тогда училась в школе. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, — сказала Поклонская.
Депутат отметила, что боится за родных и поэтому старается держать личную жизнь в тайне.
Поклонская рассказала, что убить пытались и ее саму:
— Мы тогда повезли заключенных в другой город — на суд. В отеле ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Мне было очень плохо, — поделилась депутат.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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