Пограничники задержали в Бакальской бухте браконьера

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали браконьера в акватории Бакальской бухты (Раздольненский район), когда он снимал незаконно установленные сети.

Об этом сообщила пресс-служба крымского Погрануправления.

«В ходе осмотра сетей из них извлечено несколько десятков особей водных биоресурсов, в том числе кефаль, камбала-глосса, ставрида, сарган, а также представитель семейства осетровых – севрюга, – говорится в сообщении. – В связи с чем в действиях рыбака помимо административного, усматривается уголовный состав преступления в соответствии с частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных видов водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)».

Вся рыба была направлена на ихтиологическую экспертизу для определения видового состава и подсчета нанесенного ущерба. Сети и резиновый костюм были изъяты.

В отношении браконьера вынесено определение по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов). По результатам проведенного исследования будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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