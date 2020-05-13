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Водный кризис

Почти половина крымской воды не доходит до потребителя

11:01 среда, 13 мая 2020
Почти половина крымской воды не доходит до потребителя

фото © Podrobnosti.ua

Драгоценная влага утекает сквозь дырявые трубы – уровень утечки и неучтенного расхода в прошлом году составил 47% по официальным данным Крымстата.

Так, согласно информации Крымстата, протяженность водопроводных сетей полуострова – почти 14 тысяч километров, больше половины (56,5%) нуждается в замене. В прошлом году было заменено 114,8 километров водопровода – чуть меньше одного процента.

При этом в 2019 году из-за высокой степени износа сетей и оборудования утечка и неучтенный расход воды составили 47,0% от общего объема воды, поданной в сеть, сообщает Крымстат.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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