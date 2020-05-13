Водный кризис
Развитие сюжета: Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин ● Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы ● Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой ● В Севастополе появились графики подачи воды ● В Крыму продолжают стремительно таять запасы воды в водохранилищах
Почти половина крымской воды не доходит до потребителя
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Драгоценная влага утекает сквозь дырявые трубы – уровень утечки и неучтенного расхода в прошлом году составил 47% по официальным данным Крымстата.
Так, согласно информации Крымстата, протяженность водопроводных сетей полуострова – почти 14 тысяч километров, больше половины (56,5%) нуждается в замене. В прошлом году было заменено 114,8 километров водопровода – чуть меньше одного процента.
При этом в 2019 году из-за высокой степени износа сетей и оборудования утечка и неучтенный расход воды составили 47,0% от общего объема воды, поданной в сеть, сообщает Крымстат.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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