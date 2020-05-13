Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима

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В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий вчера состоялось заседание суда в Красногвардейском районе. Судом принято решение о приостановлении деятельности субъекта хозяйствования на 30 суток. Это первое решение суда по результатам контрольно-надзорных мероприятий», - пояснила она.

При этом главный санитарный врач республики подчеркнула, что все решения суда будут вступать в силу немедленно, и предприятиям не стоит надеяться на то, что можно будет продолжать работу, подав на апелляцию.

«Сегодня согласовано уже 7 проверок, которые начинаются сегодня и завтра. Мы эти мероприятия будем продолжать и субъекты хозяйствования должны понимать, что все вопросы по поступлению информации будут контролироваться», - предупредила Пеньковская.

Как ранее сообщалось, глава республики Сергей Аксенов подписал указ о продлении действия режима самоизоляции до 31 мая. При этом с 12 мая некоторым сферам в Крыму разрешили работать при условии соблюдения санитарно-гигиенический требований Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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