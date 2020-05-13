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Власть

Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам

Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам

фото © Новости Крыма

Парламент Севастополя в двух чтениях принял закон о запрете продажи бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним.

«За» проголосовали 17 депутатов.

Как отметил заместитель спикера парламента Илья Журавлев, документом устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним в Севастополе электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака.

«Такое правовое регулирование согласуется с положением Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и приоритетными направлениям государственной политики в сфере охраны здоровья детей. Аналогичные запреты уже действуют в ряде других субъектов: Приморский край, Московская область, Новгородская область, Волгоградская область, Нижегородская область, Чеченская республика, городе Москва и других», – отметил Илья Журавлев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал ввести уголовную ответственность в отношении распространителей насвая, снюса и их аналогов, которые относятся к некурительным табачным смесям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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ФСБ задержала в Крыму пенсионерку-наркоторговку. Сотрудники ФСБ задержали в Евпатории местную жительницу по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские накрыли нарколабораторию в Севастополе. Полиция Севастополя пресекла работу нарколаборатории, которую организовал 31-летний местный житель и его 36-летняя сожительница.

Полиция поймала крымчанина, который прятал наркотики в панцирях улиток. В Джанкойском районе сотрудниками полиции задержан наркокурьер, проявлявший незаурядные изобретательные способности.

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