Новый очаг коронавируса обнаружили в Ялте

Заболевание выявили у двух человек. Эпидемиологическое расследование уже проводится.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Из всех выявленных за последние сутки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из новых очагов только один. Это Ялта, члены одной семьи. Там эпидрасследование только начато. О результатах можно будет сказать позже, – сказала Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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