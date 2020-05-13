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Власть

Новый корпус горбольницы в Севастополе включат в ФЦП

Президент России Владимир Путин поручил включить в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя строительство нового корпуса севастопольской горбольницы №4.

Об этом сказано в перечне поручений, подготовленном по итогам встречи с жителями Крыма 18 марта.

«Включить в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» архитектурно-строительное проектирование и строительство нового корпуса городской больницы № 4 Севастополя (на 140 коек)», – сказано в тексте поручения.

Подчеркивается, что финансовое обеспечение проектирования и строительства должно вестись за счет федерального бюджета. Поручение должно быть выполнено к 1 декабря.

Выделить на это средства попросила главврач больницы Валентина Гавриляк. По ее словам, больница обслуживает все население Северной стороны города и пригородов – около 50 тысяч человек.

18 марта Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя на территории Константиновской батареи в городе-герое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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