Новый корпус горбольницы в Севастополе включат в ФЦП

Президент России Владимир Путин поручил включить в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя строительство нового корпуса севастопольской горбольницы №4.

Об этом сказано в перечне поручений, подготовленном по итогам встречи с жителями Крыма 18 марта.

«Включить в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» архитектурно-строительное проектирование и строительство нового корпуса городской больницы № 4 Севастополя (на 140 коек)», – сказано в тексте поручения.

Подчеркивается, что финансовое обеспечение проектирования и строительства должно вестись за счет федерального бюджета. Поручение должно быть выполнено к 1 декабря.

Выделить на это средства попросила главврач больницы Валентина Гавриляк. По ее словам, больница обслуживает все население Северной стороны города и пригородов – около 50 тысяч человек.

18 марта Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя на территории Константиновской батареи в городе-герое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У пещеры «Таврида» в Крыму появился новый вход. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) пробурили новый вход в пещеру, найденную на территории Белогорского района при строительстве трассы «Таврида».

Зеленский хочет установить в Симферополе «Колокол Единства». Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании мемориального проекта – четырех колоколах-символах на Закарпатье, в Луганской области, Донецке и Симферополе.

В Украине хотят переименовать города и села в Крыму. Киев планирует вернуть исторические названия населенным пунктам в Крыму в рамках закона о децентрализации власти на Украине.

Смертность в Крыму превысила рождаемость в 1,6 раза. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в республике Крым, в январе - марте 2020 года она составила 2,8 тыс. человек и по сравнению с I кварталом 2019 года увеличилась на 5,6%, сообщает Крымстат.