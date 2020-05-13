Происшествия
«Нам такие гости не нужны!»: крымчане об инциденте в магазине
Боец ММА из Санкт-Петербурга | фото © Александр Талипов, Фейсбук
Конфликт между парочкой покупателей без маски и продавщицей в одном из магазинов поселка Новый Свет под Судаком получил широкий резонанс в соцсетях.
Но больше всего крымчан возмутил тот факт, что покупатели оказались приезжими.
На видеозаписи с камер наблюдения магазина видно, как после словесной перепалки покупатель-мужчина плюнул в продавщицу. Та в ответ бросила в него банку – но не попала. Затем покупатель буквально протащил продавщицу по улице и нанес ей несколько ударов.
Позже выяснилось, что распустивший руки молодой человек является спортсменом – он занимается боями без правил. Пострадавшая продавщица получила множественные гематомы и травмы. Полиция сообщила, что проверяет информацию об этом инциденте.
Alexander Meganom Good-Elkin Ну это вообще уже за гранью… :-(
Ivan Stus Умение профессионально драться в таких случаях должно быть отягчающим обстоятельством. Любой тренер должен вбивать ученику в голову не применять навыки просто так.
Alexander Zvezdin ...Считаю, что это возмутительно: мало того, что приехал в период карантина, так еще и избил женщину. Мутузь пацанов на ринге, но не тронь женщин! Правильным было бы лишить права выступать и дать реальный срок за такой поступок.
Ольга Максимова Люди от своего бессилия против власти срывают злость друг на друге.
Galina Babuxina ...Сказано маски в общественных местах, значит маски. Из за таких быков все это будет бесконечно. Нехрен шастать во время эпидемии.
Tatyana Popova Вообще, по-хорошему, есть тревожная кнопка в магазине для таких случаев, кидать банку с помидорами, может быть, и не надо было... Но и избить девушку и плюнуть ей в лицо это верх бесчеловечности!..
Ирина Клименко Ему нет оправдания, даже если она на него первая набросилась, тем более, ее агрессия случилась после того, как он плюнул ей в лицо.
Анатолий Полуян Уголовное дело завели? Он задержан? Дармоеды они все, тренируются за государственный счет, а потом людей избивают. Расплодил их Путин.
«А оказывается боец ММА давно фестивалит в Крыму, 1 января он снес новенькую остановку в Ялте. Его опознали жители. В Новый Свет он приезжал уже на другом авто-БМВ. Кстати, а остановку восстановил или нет?», - написал Талипов.
Ludvika Papadopoulou Питерская подворотня устанавливает свои порядки в Крыму...
Igor Peymer Возникло лишь 2 вопроса:
1. А как, вообще, он не в обсерваторе? Из каждого утюга славится рассказ о том, что «всех приезжающих без крымской прописки будут помещать в обсерватор».
2. А почему он, вообще, на свободе?
Alexander Sivakov Вот такое дерьмо и создает впечатление о всей России. И вообще, если он не крымский, как сюда попал? Где обсерваторы, где контроль за приезжими, где профилактика борьбы с вирусом?..
Эля Кроткова Он приехал накануне – почему он не в обсерваторе? Почему такие вещи позволяет себе? Я больше скажу, многие приезжие себя так скотски ведут – высказывают продавцам по поводу масок и соблюдения дистанции. Это что, мы себе придумали?
Марта Филипчук А чего они катаются по Крыму? А как же самоизоляция?! Мы сидим дома, а им красная дорожка!
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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