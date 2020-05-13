На горе Клементьева под Коктебелем установили охраняемую зону

На горе Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем установили охраняемую зону.

Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма.

Так, согласно документу, на этой территории запрещается мусорить, строить промышленные объекты, проводить буровые и изыскательные работы, жечь сухостой, осуществлять «деятельность, оказывающую негативное (вредное) воздействие на природные комплексы природного парка».

Ранее сообщалось, что «Служба автомобильных дорог Крыма» заключила контракт с фирмой из Татарстана ООО «РусРемСтрой» для ремонта дороги на гору Клементьева под Коктебелем.

Блогер Александр Горный опубликовал видео, как на горе Клементьева бульдозеры уничтожили тысячи деревьев и кустарников.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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