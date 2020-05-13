Власть
На горе Клементьева под Коктебелем установили охраняемую зону
На горе Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем установили охраняемую зону.
Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма.
Так, согласно документу, на этой территории запрещается мусорить, строить промышленные объекты, проводить буровые и изыскательные работы, жечь сухостой, осуществлять «деятельность, оказывающую негативное (вредное) воздействие на природные комплексы природного парка».
Ранее сообщалось, что «Служба автомобильных дорог Крыма» заключила контракт с фирмой из Татарстана ООО «РусРемСтрой» для ремонта дороги на гору Клементьева под Коктебелем.
Блогер Александр Горный опубликовал видео, как на горе Клементьева бульдозеры уничтожили тысячи деревьев и кустарников.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы. За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.
В Крыму более 120 дельфинов выбросились на берег за последний месяц. Волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» о том, что в Крыму в апреле выбросились на берег 127 дельфинов.
В Крыму запустили «горячую линию» по клещам. С 1 по 15 мая будет работать телефонная «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.
Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители. Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Нам такие гости не нужны!»: крымчане об инциденте в магазине фото
Конфликт между парочкой покупателей без маски и продавщицей в одном из магазинов поселка Новый Свет под Судаком получил широкий резонанс в соцсетях.
Парламент Севастополя принял закон о запрете продажи снюсов и вэйпов подросткам
Парламент Севастополя в двух чтениях принял закон о запрете продажи бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним.
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
вчера
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.