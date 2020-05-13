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Власть

На горе Клементьева под Коктебелем установили охраняемую зону

На горе Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем установили охраняемую зону.

Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма.

Так, согласно документу, на этой территории запрещается мусорить, строить промышленные объекты, проводить буровые и изыскательные работы, жечь сухостой, осуществлять «деятельность, оказывающую негативное (вредное) воздействие на природные комплексы природного парка».

Ранее сообщалось, что «Служба автомобильных дорог Крыма» заключила контракт с фирмой из Татарстана ООО «РусРемСтрой» для ремонта дороги на гору Клементьева под Коктебелем.

Блогер Александр Горный опубликовал видео, как на горе Клементьева бульдозеры уничтожили тысячи деревьев и кустарников.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы. За первые четыре месяца 2020 года в Крыму произошло в 5-6 раз больше пожаров на открытых территориях, чем за это же время в прошлом году, а в участившихся пожарах массово гибнут вьющие гнезда в траве и камышах птицы.

В Крыму более 120 дельфинов выбросились на берег за последний месяц. Волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» о том, что в Крыму в апреле выбросились на берег 127 дельфинов.

В Крыму запустили «горячую линию» по клещам. С 1 по 15 мая будет работать телефонная «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.

Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители. Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.

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Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.

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