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Коронавирус в Крыму

Кубань с 1 июня начнет принимать отдыхающих

09:25 среда, 13 мая 2020

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края начнет принимать отдыхающих с 1 июня, первыми откроются объекты, имеющие медицинские лицензии, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года», - написал Кондратьев в своем Telegram. При этом он подчеркнул, что «все эти меры будут приняты, если позволит нам эпидобстановка».

На заседании оперативного штаба, глава Кубани пояснил, что въезд в регион будет открыт только для организованных отдыхающих.

«Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка. Ответственность за нахождение гостя на территории санатория будет лежать на самом лечебном учреждении», - цитирует Кондратьева ТАСС.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по распоряжению правительства России до 1 июня временно приостановлена работа санаториев, домов отдыха и гостиниц, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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