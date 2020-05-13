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Власть

Крымчанка попросила Аксенова выкупить туалеты в столичных парках

За сеть «заведений» неизвестный владелец запросил 46 миллионов.

В столице Крыма продается сеть заброшенных советских туалетов в городских парках. Обнаружившая на одном из сайтов объявление об их продаже жительница Симферополя Ольга Карлова через соцсеть Facebook попросила главу РК Сергея Аксенова выкупить «народное достояние» и привести общественные туалеты в порядок, чтобы ввести их в оборот.

В объявлении представлены пять лотов. Это капитальные строения еще советских времен, которые уже давно стоят беспризорными на территории Гагаринского и Детского парков в Симферополе, а также в сквере имени Тренева и в сквере возле памятника Екатерине Великой.

За все туалетное хозяйство неизвестный собственник запросил 46 миллионов рублей, оговорив, что готов продать всю сеть целиком или же распродать по частям.

В пресс-службе администрации Симферополя подтвердили, что туалетные сооружения действительно находятся в частной собственности, причем еще с украинских времен.

Местных жителей ситуация с разбазариванием стратегически важных, по их мнению, объектов для города, категорически не устраивает и они призывают власти пойти на кардинальные меры, чтобы восстановить справедливость.

«Сергей Валерьевич, найдите 46 миллионов… выкупите», – обратилась в Facebook с просьбой к главе республики Ольга Карлова.

В комментариях пользователи соцсети оценили цену «лота» и попросили собственников «показать личико».

Отметим, что вскоре после публикации Ольги Карловой в соцсети объявление о продаже туалетного хозяйства исчезло, однако оно осталось в памяти поисковика.

В тексте использованы материалы: Форпост

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