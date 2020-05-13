Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов пояснил невозможность запуска курортной сферы в Крыму ● Сдачу ЕГЭ в России решили перенести ● Из Африки в Мурманск прилетели восемь севастопольских моряков ● Еще один севастополец заразился коронавирусом: сводка за сутки ● Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима
Крым закупил миллион медицинских масок
В ближайшее время в Крым поступят партии медицинских масок в количестве порядка одного миллиона штук.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Сегодня поступает 100 тысяч одноразовых масок, которые закупил Крымздрав. И в ближайшие дни поступит еще до миллиона масок, также по закупке Крымздрава», – сообщила Романовская.
Вице-премьер также заверила, что в аптеках республиканского предприятия «Крым-Фармация» и большинстве частных аптек есть в наличии одноразовые и многоразовые макси и марлевые повязки. Также немедицинские средства защиты продаются в торговых сетях, добавила она.
С 12 мая в Крыму веден всеобщий масочный режим. Необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг. Кроме того, СИЗы нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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