Крым продлил запрет на посещение лесов

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Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сухой сезон, и поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения. Не в связи с коронавирусом, а именно из-за пожарной опасности», – сказал Аксенов.

В свою очередь председатель совета министров Республики Крым сообщил, что ранее введенный пожароопасный период также продлен. «Был пожароопасный период введен (в республике), он закончился. С сегодняшнего дня приказом министерства экологии пожароопасный период продлен до конца этого месяца», – сказал Гоцанюк.

Он отметил, что минэкологии Крыма регулярно проводит рейды. За прошедшие сутки они провели более 50 профилактических бесед, выявили четыре нарушения, составили три протокола и возбудили одно дело об административном правонарушении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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