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Власть

Крым продлил запрет на посещение лесов

14:58 среда, 13 мая 2020
Крым продлил запрет на посещение лесов

фото © Новости Крыма

Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сухой сезон, и поэтому мы приняли решение закрыть леса для посещения. Не в связи с коронавирусом, а именно из-за пожарной опасности», – сказал Аксенов.

В свою очередь председатель совета министров Республики Крым сообщил, что ранее введенный пожароопасный период также продлен. «Был пожароопасный период введен (в республике), он закончился. С сегодняшнего дня приказом министерства экологии пожароопасный период продлен до конца этого месяца», – сказал Гоцанюк.

Он отметил, что минэкологии Крыма регулярно проводит рейды. За прошедшие сутки они провели более 50 профилактических бесед, выявили четыре нарушения, составили три протокола и возбудили одно дело об административном правонарушении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей. Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.

С начала года Ялтинский горно-лесной заповедник горел 14 раз по вине людей. В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике усилят контроль за соблюдением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Штраф до миллиона: в леса Севастополя запрещено ходить до 21 мая. Правительство Севастополя запретило посещать леса на майских праздниках и после них.

В Крыму объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности на 1-5 мая по Республике Крым и Симферополю.

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