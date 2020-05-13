Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу

фото © Новости Крыма

Выпадающие доходы крымского бюджета достигнут 12 миллиардов рублей из-за введенных ограничений по нераспространению коронавируса.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«В Республике Крым из-за остановки ряда отраслей объем выпадающих доходов при нынешней конфигурации будет около 12 миллиардов рублей. Это будут недополученные средства. Мы будем обращаться за дополнительной помощью к федеральному бюджету, потому что мы здесь ситуацию не вытащим», – констатировал он.

Аксенов добавил, что общий объем мер поддержки из республиканского бюджета составил почти 1,6 млрд рублей. При этом резервный фонд РК составляет 2,7 млрд рублей.

«У нас еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу. Правительство России выделило более 81 млрд рублей для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от ограничений по коронавирусу.

Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей. Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей, утверждает подконтрольная России министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице. В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.

Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане. Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.