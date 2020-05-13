Коронавирус в Крыму
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Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу
фото © Новости Крыма
Выпадающие доходы крымского бюджета достигнут 12 миллиардов рублей из-за введенных ограничений по нераспространению коронавируса.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«В Республике Крым из-за остановки ряда отраслей объем выпадающих доходов при нынешней конфигурации будет около 12 миллиардов рублей. Это будут недополученные средства. Мы будем обращаться за дополнительной помощью к федеральному бюджету, потому что мы здесь ситуацию не вытащим», – констатировал он.
Аксенов добавил, что общий объем мер поддержки из республиканского бюджета составил почти 1,6 млрд рублей. При этом резервный фонд РК составляет 2,7 млрд рублей.
«У нас еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр», – сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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