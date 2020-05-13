Керченский суд вынес приговор троим заключенным за избиение сокамерника

Керченский городской суд признал троих уже осужденных граждан виновными в избиении сокамерника.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В период отбывания наказания в виде лишения свободы, будучи недовольными тем, что один из осужденных встал на путь исправления, высказали в адрес последнего и его семьи угрозы физической расправы, при этом один из осужденных подкрепил свои угрозы применением физического насилия», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчины признаны виновными в совершении преступления по части 1 статьи 321 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. Согласно санкции статьи, им грозило максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Осужденным назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы. В ведомстве пояснили, что осужденные будут отбывать указанное наказание, так как предыдущие сроки уже отбыли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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