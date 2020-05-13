Происшествия
Какие банкноты в Крыму подделывают чаще всего
В первом квартале текущего года специалисты Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций региона выявили 60 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки.
Это на 17 банкнот меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В январе-марте чаще подделывались банкноты номиналами 5 000 рублей (43 штуки) и 1 000 рублей (11 штук).
В целом по стране в первом квартале 2020 года количество банкнот с признаками подделки, выявленных в банковской системе, сократилось по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 9,5% и составило 11 279 штук.
— Никто не застрахован от получения фальшивки, поэтому подлинность банкнот крымчанам стоит проверять при любых расчетах. Особенно следует обращать внимание на деньги крупных номиналов – их подделывают чаще. Если есть сомнения в подлинности банкноты, ее можно отнести на бесплатную экспертизу в коммерческий банк, – поясняет управляющий Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Яблучанская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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