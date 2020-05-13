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Коронавирус в Крыму

Из Африки в Мурманск прилетели восемь севастопольских моряков

Восемь севастопольских моряков, застрявших в Мавритании, сегодня прилетели в Мурманск.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Моряки летели чартерным рейсом из мавританского города Нуадибу.

Перед тем, как по пасть в Севастополь все они пройдут необходимую двухнедельную обсервацию.

«Севастопольцы находились в иностранном государстве с декабря прошлого года, работали на траулере и были списаны на берег еще в апреле. Однако из-за пандемии коронавируса регулярное воздушное сообщение Мавритании с другими странами было приостановлено, поэтому возвращение наших людей в Россию откладывалось на неопределенное время, прорабатывались альтернативные варианты эвакуации моряков, в том числе и через соседние страны», - говорится в сообщении Дмитрия Белика.

По его словам, доставить моряков в Россию удалось благодаря вмешательству целого ряда государственных органов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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