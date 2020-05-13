Где в Крыму больше всего нарушают режим самоизоляции

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Крымская столица оказалась в антилидерах рейтинга индекса самоизоляции в городах полуострова.

В послеобеденное время в Симферополе, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится очень много людей, а индекс самоизоляции отмечен на уровне 1.6 баллов по пятибалльной шкале.

Самым дисциплинированным городом на момент публикации оказался Керчь. Там индекс самоизоляции достиг отметки 2.6 баллов. Далее следуют Евпатория и Феодосия – у них по 2.4 балла. В свою очередь в Ялте уровень самоизоляции отмечен на уровне 2.2 баллов.

В соседнем регионе, в Севастополе, индекс самоизоляции зафиксирован на отметке 2.1 баллов.

Индекс самоизоляции предоставляется компанией «Яндекс». Он фиксирует уровень самоизоляции городов России из-за угрозы распространения COVID-19.

Эксперты сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Согласно шкале, если активность такая же, как в час пик обычного буднего дня, значит уровень самоизоляции низкий, 0 баллов.

От 0 до 2,9 баллов значит, что на улице очень много людей, поэтому лучше оставаться дома.

От 3 до 3,9 – на улице много людей.

От 4 до 5 баллов значит, что на улице почти никого, потому вирусу сложнее распространиться.

12 мая президент России Владимир Путин о завершении периода нерабочих дней, введенных в связи с пандемией коронавируса, и постепенном выходе из режима ограничений.

При этом в понедельник глава Крым Сергей Аксенов подписал указ о продлении в республике до 31 мая режима всеобщей самоизоляции. Место проживания можно покидать только для похода в магазины за продуктами, в аптеки, для выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу при наличии специального разрешения.

Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 человека выписаны по факту выздоровления, 4 человека с выявленным COVID умерли. В Севастополе за период пандемии выявлено 126 человек, из них 24 человека были выписаны по факту выздоровления, 2 человека умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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