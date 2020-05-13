Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый очаг коронавируса обнаружили в Ялте ● В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом ● Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу ● Кубань с 1 июня начнет принимать отдыхающих ● Где в Крыму больше всего нарушают режим самоизоляции
Еще один севастополец заразился коронавирусом: сводка за сутки
По состоянию на утро 13 мая в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом.
Кроме того, семь заболевших за сутки были выписаны из больниц.
Как сообщает пресс-служба правительства, новый пациент контактировал с ранее заболевшими COVID-19 и находился на обсервации.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 130 человек. Выздоровели 35 человек, 2 человека скончались. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 90 человек, в городской больнице № 9 – 101. Под наблюдением по месту жительства – 899 человек.
В режиме обсерваторов продолжают работать пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлено 30 новых случаев коронавирусом. Всего в республике 239 заболевших COVID-19 с начала пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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