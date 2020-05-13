Еще один севастополец заразился коронавирусом: сводка за сутки

По состоянию на утро 13 мая в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом.

Кроме того, семь заболевших за сутки были выписаны из больниц.

Как сообщает пресс-служба правительства, новый пациент контактировал с ранее заболевшими COVID-19 и находился на обсервации.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 130 человек. Выздоровели 35 человек, 2 человека скончались. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 90 человек, в городской больнице № 9 – 101. Под наблюдением по месту жительства – 899 человек.

В режиме обсерваторов продолжают работать пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлено 30 новых случаев коронавирусом. Всего в республике 239 заболевших COVID-19 с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки сразу 30 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 13 мая в Крыму зарегистрировали сразу 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Где в Крыму больше всего нарушают режим самоизоляции. Крымская столица оказалась в антилидерах рейтинга индекса самоизоляции в городах полуострова.

Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID. Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.

Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста. В республике проходят лечение новой коронавирусной инфекции 33 человека в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 64 лет.