Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +15
море +14

Коронавирус в Крыму

Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции

18:45 среда, 13 мая 2020
Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции

фото © Новости Крыма

За сутки сотрудниками полиции было составлено более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«На улицах было выявлено 215 нарушителей режима самоизоляции, составлено восемь протоколов на родителей, чьи дети находились на улице. Выдано 125 уведомлений пожилым гражданам о необходимости находится дома. В отношении иностранцев было составлено два протокола. За сутки поступило 23 заявления с сообщениями о нарушении режима самоизоляции. Мы все отработали, три не подтвердилось, по остальным составлены материалы. На «телефон доверия» жалоб на составление протоколов не поступало», - сказал Александр Смаглин.

По его словам, мобильные группы также не выявили нарушений.

«Вчера работало 38 мобильных групп, проверили 254 адреса, где проживают приезжие. Нарушений не выявлено. Проверен 781 объект, нарушений нет, посетили 169 адресов, где должны находиться граждане с постановлениями Роспотребнадзора, все на местах», - подытожил замначальника полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима. В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.

Пограничники задержали в Бакальской бухте браконьера. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали браконьера в акватории Бакальской бухты (Раздольненский район), когда он снимал незаконно установленные сети.

В Крыму задержали пьяного водителя на авто с поддельными номерами. Нетрезвого 21-летнего молодого человека за рулем ВАЗа остановили сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе.

В Севастополе продлили ограничения на продажу алкоголя. Депутаты парламента Севастополя продлили срок действия ограничений на розничную продажу алкоголя.

Коронавирус в Крыму
Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»

Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»

Глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил против медработников станции скорой медпомощи в Керчи, которые открыто заявили о проблемах с доплатами и за которых вступился депутат горсовета Керчи Константин Ерманов, сообщивший об этой ситуации в правительство РФ.

Коронавирус в Крыму
Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан»

Аксенов нашел в Крыму 500 работающих «отелей-партизан»

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы выявили в Крыму полтысячи объектов размещения, которые работают несмотря на пандемию коронавируса и запрет деятельности.

Коронавирус в Крыму
В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

В Крыму назвали число «тяжелых» пациентов с COVID и пневмонией

В больницах Крыма, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Крыму
Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима

Первый пошел: суд в Крыму закрыл предприятие за нарушение режима

В Республике Крым по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации