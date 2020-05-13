Коронавирус в Крыму
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Две сотни в сутки: крымчане продолжают нарушать режим самоизоляции
фото © Новости Крыма
За сутки сотрудниками полиции было составлено более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.
«На улицах было выявлено 215 нарушителей режима самоизоляции, составлено восемь протоколов на родителей, чьи дети находились на улице. Выдано 125 уведомлений пожилым гражданам о необходимости находится дома. В отношении иностранцев было составлено два протокола. За сутки поступило 23 заявления с сообщениями о нарушении режима самоизоляции. Мы все отработали, три не подтвердилось, по остальным составлены материалы. На «телефон доверия» жалоб на составление протоколов не поступало», - сказал Александр Смаглин.
По его словам, мобильные группы также не выявили нарушений.
«Вчера работало 38 мобильных групп, проверили 254 адреса, где проживают приезжие. Нарушений не выявлено. Проверен 781 объект, нарушений нет, посетили 169 адресов, где должны находиться граждане с постановлениями Роспотребнадзора, все на местах», - подытожил замначальника полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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