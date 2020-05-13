Дело об убийстве в караоке-клубе «Бенефис» получило развитие в Севастопольском суде

Завершены судебные прения по уголовному делу по обвинению в убийстве, совершенном в караоке-клубе «Бенефис».

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

— 12 мая 2020 года в Севастопольском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу по обвинению уроженца Республики Дагестан, 1977 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). По делу завершены судебные прения, — уточнили в пресс-службе.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 18 мая 2020 года на 10-00 часов. В ходе этого судебного заседания подсудимому будет предоставлено последнее слово.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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