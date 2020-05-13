Коронавирус в Крыму
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Аксенов увидел провокаторов и шантажистов на станции «скорой помощи»
фото © kerch.com.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил против медработников станции скорой медпомощи в Керчи, которые открыто заявили о проблемах с доплатами и за которых вступился депутат горсовета Керчи Константин Ерманов, сообщивший об этой ситуации в правительство РФ.
«Для чего надо было устраивать этот цирк? Я знаю, кому этот цирк был нужен. Я понимаю, что всем хочется попиариться, там пара керченских провокаторов, чьи родственники работают на этой станции, начала подстрекать, будировать людей», — сказал Аксенов, не называя имен «провокаторов» и тех, кто устроил «цирк».
Аксенов согласился, что у крымчанина должны быть право и возможность отстоять свои права. Но делать это житель Крыма, по мнению Аксенова, должен так: обозначить свои вопросы по всей служебной лестнице, а если видит, что никто не реагирует, он получает право обратиться к президенту России, например.
«Но если никто ни к кому не подходил, ни полслова никому не говорил, то надо, конечно, потом выйти с флагом на груди во двор и рассказывать о том, как все тут плохо и так далее, — продолжил Сергей Аксенов мастер-класс по отстаиванию своих прав для медработников керченской «скорой». — Я понимаю, что у некоторых шантажировать — лучший способ чего-то добиться, никто не хочет переговоров. А зачем? Сейчас выйдем гоголем, красиво выступим, хайп будет сразу, появится пара провокаторов — это же мы боремся. Спросите их, чем они занимаются в свободное время и кому они — жулики, которые ходят и подстрекают других, — помогли из больных?».
Аксенов отметил, что работники «скорой» в Керчи, публично выступившие в защиту своих прав, «просто решили хайпануть», «не обратились к своему руководителю», пиарились.
«Данная группа товарищей решила, что в прессе проще будет раскачать ситуацию, нагнуть органы власти. Сотрудники <керченской станции «скорой»> писали, что провокаторы ходят и подбивают сотрудников. Один из сотрудников обращался, что идет провокация: провокаторы подбивают людей не выходить на работу, всех запугивают — надо готовить обращение в ФСБ, — подчеркнул глава Крыма, не назвав своих якобы существующих информаторов. — У шантажистов на поводу идти не собираюсь. Ходить, шантажировать всех, показывать свою исключительность — считаю, что несправедливо».
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