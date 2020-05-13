Коронавирус в Крыму
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Аксенов пояснил невозможность запуска курортной сферы в Крыму
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Вспышка коронавируса в одном проценте средств размещения в Крыму стать неразрешимой проблемой для системы здравоохранения региона.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, оценивая перспективы открытия санаториев и отелей в Крыму.
«Упираемся пока в порядок действий должностных лиц на конкретном направлении при обнаружении заражения в санатории. У нас 825 отелей. Мы понимаем, что если даже в одном проценте санаториев возникают очаги, сил нашей медицины и правоохранительных органов не хватит. А вероятность возникновения (очага заражения - ред.) в одном проценте объектов размещения – более 50 процентов», - сказал он.
По словам главы Крыма, единого подхода к возобновлению работы средств размещения на федеральном уровне пока нет.
«Вопрос обсуждается. Предварительно завтра к концу дня, максимум до конца недели мы будем иметь укрупненное понимание о возможности или невозможности (открытия объектов курортной сферы). Это будет связано в первую очередь с возможностью и необходимостью Роспотребнадзора ослабить эти требования», – добавил Аксенов.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 239. В Севастополе выявлен один случай заражения, всего с начала года в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 130 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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