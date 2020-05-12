Коронавирус в Крыму
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Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID
фото © Новости Крыма
Медсестра из Алуштинской больницы, закрытой на карантин из-за пациентки с COVID-19, оказалась одной из тех, кто тоже подхватил коронавирус.
Юлия Фатовенко учится на последних курсах медицинской академии и подрабатывала на полставки в больнице. Она рассказала, как до нее добрался вирус и как складывалась ситуация в больнице после того, как пришел результат первого анализа.Первый анализ был отрицательным
«Ситуация с бабушкой, больной коронавирусом, произошла на моей смене. Весь медицинский персонал закрыли с больными, там невозможно было создать чистые зоны в силу планировки здания. Из медицинского персонала у восьми человек анализы на коронавирус были положительными. У семи оставшихся, в том числе у меня, мазки из носа и зева (ПЦР) были отрицательны. У меня было повышение температуры до 37,3, у кого-то выше – до 39. Компьютерная томография у троих человек показала пневмонию, в тот же день взяли повторные мазки: у меня положительный», – рассказала Юлия.
По словам медсестры, пожилую женщину, у которой позже был выявлен коронавирус, привезли в терапевтическое отделение, которое считается «чистым» – то есть не принимающим пациентов с COVID-19. Поэтому у медиков на тот момент не было должной защиты и противочумных костюмов. В ту смену у Юлии была только маска-респиратор.
По словам девушки, сутки пациентка с вирусом пробыла в палате с другими больными.
«Когда узнали, что бабушка с диагнозом, дежурный врач подошла ко мне и сказала, что так и так, не паниковать, я отнеслась абсолютно спокойно. Далее привычный режим работы нарушился: нужно было организовать как можно быстрее транспортировку бабушки, отделить от больных, я проверяла присутствующих людей, выписывала информацию из историй, экстренно позвонили всем, кто дежурил в пятницу, и сказали приехать. Потом увеличилось количество дезинфицирующих растворов, антисептиков, масок, появились костюмы, чего требовали как пациенты, так и руководство, но это не за один день произошло, так как процесс длительный. Мы заклеивали даже вентиляции.
Мы заболели, потому что были в закрытом помещении, где вирусная нагрузка увеличивалась и увеличивалась с каждым днем. Бабушка пробыла в палате с пациентами около 24 часов до того, как стало известно, что у нее коронавирус», – пояснила Юлия.
В обсервации Юлия с другими медиками и пациентами больницы была с 25 апреля, но COVID-19 выявили у нее только 8 мая. Сейчас ее перевели в 7 городскую больницу Симферополя. Состояние не тяжелое, но температура сохраняется в течение дня.«Я чувствую себя хорошо, максимальная температура была 37,5. Аппетита нет почти, но ем, стараюсь съедать все, пью много воды. Уверена, что скоро поправлюсь. Пока я была в обсервации, немного болело горло, по утрам был заложен нос. Есть те, кто заразился, но нет симптомов, а у кого-то тоже пневмония, но еще и температура 39, которая плохо сбивается», – говорит она.
По словам девушки, сейчас важно не допустить быстрого распространения вируса, потому что свободных мест в больницах немного, а люди с COVID-19, которые попадают на лечение, находятся там по две недели и больше. Чтобы снизить заражаемость, Юлия советует при общении с другими людьми надевать маски всем, в том числе и здоровым людям, так как многие могут быть переносчиками вируса и не подозревать об этом из-за бессимптомного течения болезни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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