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Коронавирус в Крыму

Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму

07:29 вторник, 12 мая 2020
Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму

фото © Pixabay

Летний курортный сезон в Крыму и других курортных регионах страны при условии, если россияне сейчас будут строго соблюдать режим самоизоляции.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24».

Вице-премьер выразил убеждение, что российские регионы будут постепенно отменять ограничения, когда появится тенденция к снижению заболеваемости.

«И тогда наши граждане смогут поехать (на отдых). Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране», - приводит слова Чернышенко .

Он отметил, что сфера туризма более всего пострадала от введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Но безопасность граждан в любом случае должна быть в приоритете, подчеркнул Чернышенко.

«Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм», – сказал вице-премьер.

По его мнению, возникшие сложности с посещением зарубежных стран в условиях пандемии приведут к тому, что в стране «будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов. В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление. Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет. Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.

Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму. Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.

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