Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима ● Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией ● Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство ● Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая ● Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий
Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму
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Летний курортный сезон в Крыму и других курортных регионах страны при условии, если россияне сейчас будут строго соблюдать режим самоизоляции.
Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24».
Вице-премьер выразил убеждение, что российские регионы будут постепенно отменять ограничения, когда появится тенденция к снижению заболеваемости.
«И тогда наши граждане смогут поехать (на отдых). Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране», - приводит слова Чернышенко .
Он отметил, что сфера туризма более всего пострадала от введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Но безопасность граждан в любом случае должна быть в приоритете, подчеркнул Чернышенко.
«Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм», – сказал вице-премьер.
По его мнению, возникшие сложности с посещением зарубежных стран в условиях пандемии приведут к тому, что в стране «будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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