Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Появились подробности о новых заболевших в Крыму ● Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму ● Три новых случая COVID-19 подтверждены в Севастополе ● Два человека с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Отмену льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлили до 31 мая
«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине
фото © ТАСС
Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.
Крымчане в соцсетях признаются, что очень устали и хотят на свободу.
Об очередном продлении режима самоизоляции сообщил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. И сразу же услышал много нелицеприятных слов в свой адрес.
Алена Орел Сколько можно ставить опыты над крымчанами? Вы решили нас уничтожить психически и замордовать физически? Сколько это будет продолжаться? Нас посадили под арест? Тогда укажите, в чем мы виноваты? Напустили туристов, они прекрасно себя тут чувствуют. А над нами надо издеваться?
Нина Фуфаева На что жить? За коммунальные услуги платить надо, покушать что-то каждый день надо, на лекарство каждый месяц надо. А с чего платить? Мы, наверное, не от коронавируса умрем, а от голода! Вашу брехню слушать уже надоело.
Любовь Бондарчук Вы там издеваетесь или как?
Olga Cherevishnyaya Смешная самоизоляция… На рынке продавцы мяса почти все без перчаток, и маски на шее, никто не проверяет их и не штрафует… Продавцы мяса и без карантина должны быть в перчатках, а стоматологические клиники, где на высоком уровне санитарно-гигиенические нормы, закрыты...
Людмила Луцевич Говорили бы сразу до 31 сентября, чего кота за хвост тянуть.
Matilda Don К тому времени мы все сдохнем от сидения в четырех стенах. У меня уже ноги трясутся, как после болезни. А что говорить о людях постарше. Сколько можно сидеть без движения и без воздуха.
Инна Андреева Почему опять продлили запрет на прогулки? До 31 (!!!) мая! Сколько наши дети будут гулять до мусорки и обратно? Риск заражения на свежем воздухе выше, чем на стрижке в салоне или у кассы в магазине? В рекомендациях Роспотребнадзора по ослаблению карантинных мер первым шагом называли снятие запрета на прогулки, а уж потом – открытие каких-то предприятий. А в Крыму спасают деньги, а дети сидят в четырех стенах до рахита.
Yakushechkin Alexandr Как можно разрешать открытие магазинов с 18 мая, но при это продлевать действие режима самоизоляции, со всеми ограничениями на передвижения, до 31 мая?
Olga Sergeeva Снотворное и слабительное одновременно.
Дмитрий Починский Откроются элитные магазины для имеющих пропуска. Остальной плебс будет ждать 32 мая.
Dina Panasenko Идиотизм... Вместо того, чтобы с колен поднять Крым, зарывают еще больше…
Галина Егорова А Крым живет за счет турпотока и ресторанов, у него с деньгами все в порядке, можно не переживать. А как люди выживают в такой ситуации – всем наплевать на народ. Вот и вся правда. Сидят на кормушке и рассуждают о нашей жизни.
Слова Путина ввели крымчан в ступор – ведь им только что объявили о продлении режима самоизоляции.
Дмитрий Починский Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и анонсировал начало региональных выходных по субъектам РФ…
...По желанию выходные могут быть заменены на обсервацию или административный штраф.
Юрий Звягинцев Браво.... Сейчас Путин отменил нерабочие дни в России, и как теперь быть, работать надо всем, платить за просто так не будут даже бюджетникам, а в Крыму продолжается «самоизоляция»...
...Как людям идти на работу и с работы? Вообще, за чей счет будет банкет под названием «крымская самоизоляция»?
Пока крымчане пребывают в недоумении, их продолжают штрафовать. А чтобы легче было выявлять нарушителей, выезжающих на природу, полиция начала применять вертолеты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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