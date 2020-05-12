«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине

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Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.

Крымчане в соцсетях признаются, что очень устали и хотят на свободу.

Об очередном продлении режима самоизоляции сообщил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. И сразу же услышал много нелицеприятных слов в свой адрес.

Алена Орел Сколько можно ставить опыты над крымчанами? Вы решили нас уничтожить психически и замордовать физически? Сколько это будет продолжаться? Нас посадили под арест? Тогда укажите, в чем мы виноваты? Напустили туристов, они прекрасно себя тут чувствуют. А над нами надо издеваться?

Нина Фуфаева На что жить? За коммунальные услуги платить надо, покушать что-то каждый день надо, на лекарство каждый месяц надо. А с чего платить? Мы, наверное, не от коронавируса умрем, а от голода! Вашу брехню слушать уже надоело.

Любовь Бондарчук Вы там издеваетесь или как?

Olga Cherevishnyaya Смешная самоизоляция… На рынке продавцы мяса почти все без перчаток, и маски на шее, никто не проверяет их и не штрафует… Продавцы мяса и без карантина должны быть в перчатках, а стоматологические клиники, где на высоком уровне санитарно-гигиенические нормы, закрыты...

Людмила Луцевич Говорили бы сразу до 31 сентября, чего кота за хвост тянуть.

Matilda Don К тому времени мы все сдохнем от сидения в четырех стенах. У меня уже ноги трясутся, как после болезни. А что говорить о людях постарше. Сколько можно сидеть без движения и без воздуха.

Инна Андреева Почему опять продлили запрет на прогулки? До 31 (!!!) мая! Сколько наши дети будут гулять до мусорки и обратно? Риск заражения на свежем воздухе выше, чем на стрижке в салоне или у кассы в магазине? В рекомендациях Роспотребнадзора по ослаблению карантинных мер первым шагом называли снятие запрета на прогулки, а уж потом – открытие каких-то предприятий. А в Крыму спасают деньги, а дети сидят в четырех стенах до рахита.

Yakushechkin Alexandr Как можно разрешать открытие магазинов с 18 мая, но при это продлевать действие режима самоизоляции, со всеми ограничениями на передвижения, до 31 мая?

Olga Sergeeva Снотворное и слабительное одновременно.

Дмитрий Починский Откроются элитные магазины для имеющих пропуска. Остальной плебс будет ждать 32 мая.

Dina Panasenko Идиотизм... Вместо того, чтобы с колен поднять Крым, зарывают еще больше…

Галина Егорова А Крым живет за счет турпотока и ресторанов, у него с деньгами все в порядке, можно не переживать. А как люди выживают в такой ситуации – всем наплевать на народ. Вот и вся правда. Сидят на кормушке и рассуждают о нашей жизни.

В тот же день президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. «Мы подошли к следующему этапу – смягчению режима ограничений. У нас большая страна и во всех регионах разная ситуация. Нельзя воспользоваться общей калькой», – заявил он.

Слова Путина ввели крымчан в ступор – ведь им только что объявили о продлении режима самоизоляции.

Дмитрий Починский Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и анонсировал начало региональных выходных по субъектам РФ…

...По желанию выходные могут быть заменены на обсервацию или административный штраф.

Юрий Звягинцев Браво.... Сейчас Путин отменил нерабочие дни в России, и как теперь быть, работать надо всем, платить за просто так не будут даже бюджетникам, а в Крыму продолжается «самоизоляция»...

...Как людям идти на работу и с работы? Вообще, за чей счет будет банкет под названием «крымская самоизоляция»?

Пока крымчане пребывают в недоумении, их продолжают штрафовать. А чтобы легче было выявлять нарушителей, выезжающих на природу, полиция начала применять вертолеты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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