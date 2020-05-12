В Севастополе грабят могилы на 5-м километре

фото © Форпост

В Севастополе началось разграбление могил. На кладбищах, посещение которых не рекомендовано во время самоизоляции, снимаются гранитные элементы могил, и это носит вовсе не единичный характер.

Это уже вторая волна «карантинных» грабежей.

Шок пережил на могиле своих родителей севастопольский скульптор Константин Цихиев. 10 мая он и брат с женами отправились на кладбище на 5 километре.

«Хотели рассказать отцу и маме новости, поделиться радостями. Сказать, как их нам не хватает. Пришли - а могила разграблена, изуродована. Нижняя часть побита, украден большой гранитный крест. Какая все это гадость! Состояние - будто нас всех в День Победы грязью облили», - поделился Константин.

По словам Константина Цихиева, поданное в полицию заявление было седьмым таким за время самоизоляции.

«И это с учетом того, что люди в основном сидят дома и не ведают, что в это время грабят могилы их родных. А кто-то вообще на материке живет. Судя по всему, таких заявлений еще будет много. Это ЧП для всего города», - говорит он.

Отец братьев Цихиевых был командиром корабля-разведчика, как участник испытаний атомного оружия получил статус ликвидатора ядерных катастроф, был награжден орденом Красного Знамени, позже занимал должность главного капитана 13-го судоремонтного завода Севастополя. Мать – настоящая жена офицера, большую часть жизни прожившая с мужем и детьми в серверных гарнизонах.

«Видно, кому-то крест отца с мамой легким показался, что взял его на свои плечи.... А сдюжит?» – спрашивает сын.

Это уже вторая волна грабежей на основном действующем кладбище Севастополя, рассказал пожелавший остаться неизвестным глава одной из фирм по изготовлению и установке памятников. Первая прошла в апреле, и почерк преступников был другим.

«Перед Пасхой еще с десяток сняли. Тогда сделали это аккуратно, сейчас – все по-варварски. Я даже не знаю, кто это и что это – воровство, вандализм? Если бы вандалы – они ломали бы все подряд. Если для того, чтобы продать – оно повреждено, отколото», – говорит каменотес.

Мужчина увидел изувеченными несколько могил, с которыми работало его предприятие: с разных захоронений исчезли два дорогих гранитных креста и колонны.

«Могилы загажены грязными следами – видимо, это было недавно, в дожди, когда никого не было на кладбище», – предполагает он.

Сейчас каменотесу предстоит разговор с полицией, поскольку заказчица одного из монументов не живет в Крыму и не может прибыть для личной подачи заявления. Специалист уверен: его севастопольские коллеги в этом не замешаны.

«Никто из наших этим заниматься не будет – это я 100% даю, и за всех конкурентов своих могу поручиться. У нас с десяток мастерских, которые много лет уже работают по Севастополю, и никто руки марать об это не будет. Это залетные какие-то, с других кладбищ, не с севастопольских. Может, с сельских. Здесь же все друг друга знают, и если на чьей-то могиле моя работа появится, то его сразу же вычислят», – говорит он.

В севастопольском УМВД подтвердили факты гранитного воровства с кладбища на 5 километре. По ним, в частности, по эпизоду, описанному Константином Цихиевым, ведется проверка, сообщили там.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин. Парки Севастополя могли бы поливаться подземными водами из скважин. Такой проект разрабатывался в украинские годы, и теперь о нем пора вспомнить.

И двух лет не прошло: в Ялте приступили к ремонту моста на Пушкинской улице. В Ялте работники коммунальных служб приступили к ремонту пешеходного мостика на улице Пушкинской.

Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима. Ялтинские власти установили порядок проведения мероприятий и акций на набережной и прилегающих к ней променадных территориях в центре города.

В Симферополе упавшее дерево перекрыло дорогу и оставило людей без интернета. Днем в субботу, 9 мая, в Симферополе дерево упало на дорогу, оборвав провода и перекрыв проезд транспорта.