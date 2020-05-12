Происшествия
В Севастополе грабят могилы на 5-м километре
фото © Форпост
В Севастополе началось разграбление могил. На кладбищах, посещение которых не рекомендовано во время самоизоляции, снимаются гранитные элементы могил, и это носит вовсе не единичный характер.
Это уже вторая волна «карантинных» грабежей.
Шок пережил на могиле своих родителей севастопольский скульптор Константин Цихиев. 10 мая он и брат с женами отправились на кладбище на 5 километре.
«Хотели рассказать отцу и маме новости, поделиться радостями. Сказать, как их нам не хватает. Пришли - а могила разграблена, изуродована. Нижняя часть побита, украден большой гранитный крест. Какая все это гадость! Состояние - будто нас всех в День Победы грязью облили», - поделился Константин.
По словам Константина Цихиева, поданное в полицию заявление было седьмым таким за время самоизоляции.
«И это с учетом того, что люди в основном сидят дома и не ведают, что в это время грабят могилы их родных. А кто-то вообще на материке живет. Судя по всему, таких заявлений еще будет много. Это ЧП для всего города», - говорит он.
Отец братьев Цихиевых был командиром корабля-разведчика, как участник испытаний атомного оружия получил статус ликвидатора ядерных катастроф, был награжден орденом Красного Знамени, позже занимал должность главного капитана 13-го судоремонтного завода Севастополя. Мать – настоящая жена офицера, большую часть жизни прожившая с мужем и детьми в серверных гарнизонах.
«Видно, кому-то крест отца с мамой легким показался, что взял его на свои плечи.... А сдюжит?» – спрашивает сын.
Это уже вторая волна грабежей на основном действующем кладбище Севастополя, рассказал пожелавший остаться неизвестным глава одной из фирм по изготовлению и установке памятников. Первая прошла в апреле, и почерк преступников был другим.
«Перед Пасхой еще с десяток сняли. Тогда сделали это аккуратно, сейчас – все по-варварски. Я даже не знаю, кто это и что это – воровство, вандализм? Если бы вандалы – они ломали бы все подряд. Если для того, чтобы продать – оно повреждено, отколото», – говорит каменотес.
Мужчина увидел изувеченными несколько могил, с которыми работало его предприятие: с разных захоронений исчезли два дорогих гранитных креста и колонны.
«Могилы загажены грязными следами – видимо, это было недавно, в дожди, когда никого не было на кладбище», – предполагает он.
Сейчас каменотесу предстоит разговор с полицией, поскольку заказчица одного из монументов не живет в Крыму и не может прибыть для личной подачи заявления. Специалист уверен: его севастопольские коллеги в этом не замешаны.
«Никто из наших этим заниматься не будет – это я 100% даю, и за всех конкурентов своих могу поручиться. У нас с десяток мастерских, которые много лет уже работают по Севастополю, и никто руки марать об это не будет. Это залетные какие-то, с других кладбищ, не с севастопольских. Может, с сельских. Здесь же все друг друга знают, и если на чьей-то могиле моя работа появится, то его сразу же вычислят», – говорит он.
В севастопольском УМВД подтвердили факты гранитного воровства с кладбища на 5 километре. По ним, в частности, по эпизоду, описанному Константином Цихиевым, ведется проверка, сообщили там.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин. Парки Севастополя могли бы поливаться подземными водами из скважин. Такой проект разрабатывался в украинские годы, и теперь о нем пора вспомнить.
И двух лет не прошло: в Ялте приступили к ремонту моста на Пушкинской улице. В Ялте работники коммунальных служб приступили к ремонту пешеходного мостика на улице Пушкинской.
Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима. Ялтинские власти установили порядок проведения мероприятий и акций на набережной и прилегающих к ней променадных территориях в центре города.
В Симферополе упавшее дерево перекрыло дорогу и оставило людей без интернета. Днем в субботу, 9 мая, в Симферополе дерево упало на дорогу, оборвав провода и перекрыв проезд транспорта.
Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму
Первую после пандемии коронавируса встречу туристов в Крыму и Сочи могут начать в июле и августе.
«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине
Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.
Джамала: «Не могу передать, как сильно хочется в Крым»
Как певица Джамала проводит свой карантин? Видит ли она своего маленького сына будущим артистом? Почему она решила заняться благотворительностью и как меняет свою одежду на защитную форму для врачей?
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
20 часов назад
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
19 часов назад
Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки
Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.