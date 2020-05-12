Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России ● Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму ● Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму ● Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима ● Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек
К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав Крыма.
«Под медицинским наблюдением находятся 1742 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 908 человек, в стационарах – 179 человек», – сказано в сообщении.
На заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только за минувшие сутки поместили в обсерваторы 13 человек, прибывших в Крым.
За прошлые сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Крыму зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, два человека умерли. В Севастополе – 126 заражений COVID-19, два пациента умерли.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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