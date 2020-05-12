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Коронавирус в Крыму

В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек

09:15 вторник, 12 мая 2020

К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Крыма.

«Под медицинским наблюдением находятся 1742 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 908 человек, в стационарах – 179 человек», – сказано в сообщении.

На заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только за минувшие сутки поместили в обсерваторы 13 человек, прибывших в Крым.

За прошлые сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Крыму зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, два человека умерли. В Севастополе – 126 заражений COVID-19, два пациента умерли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима. Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.

Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая. В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса. 136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

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