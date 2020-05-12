Общество
В Никитском ботсаду началось цветение роз, пионов, сирени и глицинии
С началом мая в Никитском ботаническом саду (Ялта) начали цвести пионы, глициния, розы, ирисы, сирень и другие растения.
Как сообщает пресс-служба ботсада, «пышные каскады глициний сейчас напоминают пенный цветочный водопад», также продолжается активное цветение сирени.
«Селекционерами НБС созданы такие уникальные сорта, как «Севастопольский вальс» и «Эльтиген», идет работа над созданием сортов «Брест» и «Героям Сталинграда». В этом году цветение сирени активно продолжается и после Дня победы, а всего в НБС насчитывается более 100 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции», – отметили в ботсаду.
Отмечается, что в саду уже пришло также время цветения роз, пионов, набирают силы клематисы, коллекция которых в НБС насчитывает 127 видов и сортов. Вскоре начнут цвести ирисы, о коллекции которых в ботсаду обещают рассказать отдельно.
Здесь напомнили, поскольку из-за пандемии попасть в парки еще невозможно, на сайте и на страничках Никитского ботсада в социальных сетях ежедневно публикуются фоторепортажи локаций сада.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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