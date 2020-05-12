Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму ● «Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине ● Появились подробности о новых заболевших в Крыму ● Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму ● Три новых случая COVID-19 подтверждены в Севастополе
В Крыму призвали следить за машинами с некрымскими номерами
Автомобили с «приезжими» номерами необходимо останавливать с целью опроса водителей.
Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— По результатам мониторинга за 10-11 мая было выявлено большое количество транспортных средств с некрымскими номерами. Особенно в регионах южнобережья. Понятно, что администрации проводят проверочные мероприятия, но я также попросил бы дать поручение работникам полиции и ГИБДД: останавливать данные средства с целью уточнения места регистрации, цели приезда и так далее, — сказал Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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