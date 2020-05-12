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Коронавирус в Крыму

В Крыму призвали следить за машинами с некрымскими номерами

13:58 вторник, 12 мая 2020

Автомобили с «приезжими» номерами необходимо останавливать с целью опроса водителей.

Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По результатам мониторинга за 10-11 мая было выявлено большое количество транспортных средств с некрымскими номерами. Особенно в регионах южнобережья. Понятно, что администрации проводят проверочные мероприятия, но я также попросил бы дать поручение работникам полиции и ГИБДД: останавливать данные средства с целью уточнения места регистрации, цели приезда и так далее, — сказал Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 1583 транспортных средства, выехало – 1147.

В транспорте Симферополя начали активно искать «зайцев». Контролеры приступили к работе в автобусах муниципального унитарного предприятия Симферополя «Горавтотранс».

Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины. За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

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