В Крыму объявлен оранжевый уровень угрозы: на полуостров надвигается непогода

В ближайшие часы и до конца суток в Крыму ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

«Во второй половине дня и до конца суток 12 мая в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в таких условиях высока вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, обрушения рекламных конструкций, затруднений в работе всех видов транспорта и ограничений при проведении аварийно-восстановительных работ.

Кроме этого, возможно возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, а также повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог.

Специалисты рекомендуют следовать требованиям безопасности, в частности, ограничить выход в горно-лесную местность, не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма, держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев.

Судоводителям и любителям рыбной ловли рекомендовано воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 89 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 19, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.