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Коронавирус в Крыму

Три новых случая COVID-19 подтверждены в Севастополе

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 12 мая зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации в рамках эпидрасследований», – сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 129 человек, выздоровели 28 человек, двое умерли. Под наблюдением в инфекционной больнице находятся 102 человека, а в городской больнице №9 – 99. Под наблюдением по месту жительства – 1 112 человек.

В Крыму за прошедшие сутки зафиксировано семь новых случаев заражения. Кроме того, за истекшие сутки две женщины, у которых ранее был выявлен коронавирус, скончались. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших. По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.

Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.

В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек. К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.

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