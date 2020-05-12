Происшествия
Спасатели ночью искали заблудившихся в горах ялтинцев
Спасатели «КРЫМ-СПАС» провели ночные поисковые работы в горно-лесной зоне полуострова, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Так, 10.05., в 23:05., на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение от местного жителя о том, что в горах, в районе хребта Кизил-Кая (городской округ Ялта), он видит свет фонаря и слышит крики о помощи. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ- СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.
В МЧС сообщили, что по прибытии к месту, сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили голосовой контакт и приступили к поиску пострадавших. В результате получасовых поисковых работ двое туристов, жители г. Ялта, были обнаружены и с помощью альпинистского снаряжения эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
Также сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели с туристами профилактическую беседу о безопасности в горах и напомнили о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов. Крымские спасатели провели ночную поисково-спасательную операцию в горно-лесной зоне полуострова, сообщила пресс-служба МЧС РК.
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