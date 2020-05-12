Спасатели ночью искали заблудившихся в горах ялтинцев

Спасатели «КРЫМ-СПАС» провели ночные поисковые работы в горно-лесной зоне полуострова, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, 10.05., в 23:05., на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение от местного жителя о том, что в горах, в районе хребта Кизил-Кая (городской округ Ялта), он видит свет фонаря и слышит крики о помощи. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ- СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.

В МЧС сообщили, что по прибытии к месту, сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили голосовой контакт и приступили к поиску пострадавших. В результате получасовых поисковых работ двое туристов, жители г. Ялта, были обнаружены и с помощью альпинистского снаряжения эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Также сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели с туристами профилактическую беседу о безопасности в горах и напомнили о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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