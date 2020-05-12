Власть
Севастопольские спасатели продолжают поиск нарушителей в лесах при помощи дронов
Сотрудники севастопольского управления МЧС продолжают проводить облет территорий города для выявления лесных пожаров и нарушителей противопожарного режима.
Об этом сообщила пресс-служба управления, передает «Новый Севастополь».
«Авиационные системы типа Phantom и Inspire позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В очередной рейд на беспилотники решили установить еще и систему звукового оповещения», – говорится в сообщении.
Система звукового оповещения инструктирует граждан о мерах пожарной безопасности и правилах поведения. Севастопольские спасатели начали проводить рейды с использованием беспилотников с середины апреля. Облет территорий города специалисты будут осуществлять регулярно до окончания пожароопасного периода.
Ранее сообщалось, что крымские полицейские и сотрудники Росгвардии задействовали вертолет для поисков нарушителей режима самоизоляции. Облет территории республики будет производится ежедневно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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