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Власть

Севастопольские спасатели продолжают поиск нарушителей в лесах при помощи дронов

Сотрудники севастопольского управления МЧС продолжают проводить облет территорий города для выявления лесных пожаров и нарушителей противопожарного режима.

Об этом сообщила пресс-служба управления, передает «Новый Севастополь».

«Авиационные системы типа Phantom и Inspire позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В очередной рейд на беспилотники решили установить еще и систему звукового оповещения», – говорится в сообщении.

Система звукового оповещения инструктирует граждан о мерах пожарной безопасности и правилах поведения. Севастопольские спасатели начали проводить рейды с использованием беспилотников с середины апреля. Облет территорий города специалисты будут осуществлять регулярно до окончания пожароопасного периода.

Ранее сообщалось, что крымские полицейские и сотрудники Росгвардии задействовали вертолет для поисков нарушителей режима самоизоляции. Облет территории республики будет производится ежедневно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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