Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших

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По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так четверо заболели в Алуште, также коронавирус диагностировали у двух медиков в Сакской больнице. Еще один случай заражения подтвержден в Красноперекопском районе.

Также сообщается о двух погибших женщинах. У обоих был положительный анализ на коронавирус.

Итого на текущий период в республике зарегистрировано 209 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек. К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.

Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима. Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.

Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая. В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.