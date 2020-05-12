Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России ● В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек ● Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму ● Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму ● Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так четверо заболели в Алуште, также коронавирус диагностировали у двух медиков в Сакской больнице. Еще один случай заражения подтвержден в Красноперекопском районе.
Также сообщается о двух погибших женщинах. У обоих был положительный анализ на коронавирус.
Итого на текущий период в республике зарегистрировано 209 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек. К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима. Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.
Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая. В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки
Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.
Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму
Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия ограничений по коронавирусу невыполнимы для средств размещения в Крыму.
Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
17 часов назад
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
16 часов назад
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима
11 часов назад
Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России
Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.