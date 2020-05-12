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Коронавирус в Крыму

Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID

17:29 вторник, 12 мая 2020
Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID

фото © pixabay.com

Россия за последние сутки вышла в тройку стран с самым большим числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают международные системы статистики по распространению коронавируса в мире.

Абсолютным лидером по всем рейтингам является США – у них с начала пандемии было подтверждено более 1,38 миллиона случаев заражения. Лидируют они и по числу смертей – почти 82 тысячи человек.

Второе место по некоторым данным, за последние сутки перешло России, в которой общее число случаев перевалило за 230 тысяч, а число смертей по данным на 12 мая составило 2116 случаев.

Однако некоторые мировые счетчики второе место отводят и другим странам: так, по данным портала Worldometers.info на утро 12 мая второе место занимала Испания с более чем 268 тысячами подтвержденных случаев и числом смертей, приближающихся к отметке в 27 тысяч.

По данным русскоязычного портала Сoronavirus-monitor на втором месте также располагается Испания, а к помещенной на третью позицию России подбирается Великобритания, в которой по состоянию на 11 часов 12 мая было зарегистрировано чуть более 223 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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