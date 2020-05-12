Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму ● Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID ● Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции ● Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая ● Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии
Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму
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Обязательный масочный режим начал действовать в Крыму с 12 мая. Где и как необходимо пользоваться средствами защиты, на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
«В общественных местах – транспорт, магазины – необходимо соблюдать этот введенный режим. Если это одноразовая маска, то после двух часов использования ее необходимо обработать и утилизировать как твердые бытовые отходы. Что касается многоразовых масок, то их перед стиркой также необходимо обработать, провести все мероприятия и потом можно ее повторно применять», – отметил Крутиков.
Кроме обязательного ношения защитных масок, введенный сегодня режим предполагает соблюдение дистанции в общественных местах.
Ранее вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская сообщила, что спрос на медицинские маски упал в Крыму. В то же время в аптеках региона проблем с наличием средств защиты нет, сообщили в оперштабе.
На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С сегодняшнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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