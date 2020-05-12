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Коронавирус в Крыму

Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму

19:27 вторник, 12 мая 2020
Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму

фото © pixabay.com

Обязательный масочный режим начал действовать в Крыму с 12 мая. Где и как необходимо пользоваться средствами защиты, на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«В общественных местах – транспорт, магазины – необходимо соблюдать этот введенный режим. Если это одноразовая маска, то после двух часов использования ее необходимо обработать и утилизировать как твердые бытовые отходы. Что касается многоразовых масок, то их перед стиркой также необходимо обработать, провести все мероприятия и потом можно ее повторно применять», – отметил Крутиков.

Кроме обязательного ношения защитных масок, введенный сегодня режим предполагает соблюдение дистанции в общественных местах.

Ранее вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская сообщила, что спрос на медицинские маски упал в Крыму. В то же время в аптеках региона проблем с наличием средств защиты нет, сообщили в оперштабе.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С сегодняшнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пятерых пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

Появились подробности о новых заболевших в Крыму. Из семи новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных в Республике Крым за последние сутки, пять были выявлены в старых очагах.

Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму. Режим строгой самоизоляции по коронавирусу в Крыму будет снят, когда число выздоровевших за сутки будет превышать количество заболевших.

Три новых случая COVID-19 подтверждены в Севастополе. Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.

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