Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая ● Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19 ● Аксенов может быть разрешит прогулки в парках ● В Крыму призвали следить за машинами с некрымскими номерами ● Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму
Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии
Состояние пятерых пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«По итогу у нас выявлено 209 человек с коронавирусом. Продолжают лечение 141 человек, выздоровело – 64 человека. У нас пять человек находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Средней степени тяжести состояние у 100 человек, остальные находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщила она.
Вице-премьер также отметила, что растет заболеваемость среди пациентов среднего возраста. «У нас 33 человека от 18 до 39 лет и 56 человек – от 40 до 64 лет. Мы видим, что по-прежнему заболеваемость не щадит ни один из этих возрастов», – подчеркнула Романовская.
Всего под наблюдением медиков, по данным Романовской, в Крыму находятся 1 700 человек, из которых 893 человека – под меднаблюдением на дому.
На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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