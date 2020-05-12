Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 мая

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 15 до 27, ближайшей ночью от 11 до 17 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 12 мая.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 91 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 24, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 70 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 19, ближайшей ночью от 14 до 17 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 89 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 18, ближайшей ночью от 14 до 15 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов. Ветер южный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 14 до 15 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 90 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 19, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 90 процентов. Ветер юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 27, ближайшей ночью от 11 до 14 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 88 процентов. Ветер юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 22, ближайшей ночью от 14 до 15 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов тепла. По городам: в Алупке - 13, в Балаклаве - 13, в Евпатории - 14, в Керчи - 15, в Мысовом - 15, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 14, в Сочи - 15, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 19, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.