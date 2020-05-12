Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая ● Аксенов может быть разрешит прогулки в парках ● В Крыму призвали следить за машинами с некрымскими номерами ● Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму ● «Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, я заболел. Лечусь»,— как всегда, лаконично рассказал представитель Кремля журналистам. Он госпитализирован.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Тогда в качестве исполняющего обязанности председателя Правительства РФ была предложена кандидатура первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Кроме этого, новую коронавирусную инфекцию нашли у министра культуры России Ольги Любимовой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета. Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
В Трудовом кодексе определят условия работы «на удаленке». В Госдуме разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые планируется принять в весеннюю сессию.
В администрации Симферополя проведут кадровую оптимизацию. В Симферополе создана рабочая группа по оптимизации штатной численности в городской администрации.
В Крыму могут расширить список предприятий, которым разрешат работать. Список предприятий, которые смогут вернуться к работе в Крыму может быть расширен до 18 мая.
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Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.
Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму
Первую после пандемии коронавируса встречу туристов в Крыму и Сочи могут начать в июле и августе.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
22 часа назад
По Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 1900 авто
За минувшие сутки на полуостров по Крымскому мосту въехало почти 2000 автомобилей.