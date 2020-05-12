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Коронавирус в Крыму

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19

15:46 вторник, 12 мая 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я заболел. Лечусь»,— как всегда, лаконично рассказал представитель Кремля журналистам. Он госпитализирован.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Тогда в качестве исполняющего обязанности председателя Правительства РФ была предложена кандидатура первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

Кроме этого, новую коронавирусную инфекцию нашли у министра культуры России Ольги Любимовой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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