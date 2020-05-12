Появились подробности о новых заболевших в Крыму

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Из семи новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных в Республике Крым за последние сутки, пять были выявлены в старых очагах.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщил замруководителя межерегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Двумя новыми пациентами оказались сотрудник Роспотребнадзора, работавший в алуштинском ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» и его супруга. Сейчас они госпитализированы, а двое их детей и близкий родственник помещены в обсерватор под наблюдение.

Среди оставшихся пяти пациентов двое были выявлены по очагу в Алуштинской городской больнице.

«Были выявлены и помещены в обсерватор, материал был отрицательный, но на десятые сутки при проявлении клиники у этих больных был повторно отобран материал, результат положительный. Были госпитализированы в Евпаторийскую инфекционную клиническую больницу», - пояснил Дмитрий Крутиков.

Еще два случая подтвердились в Сакском районе.

«Первый пациент был выявлен при обследовании контактных по очагу в Сакской районной больнице. Госпитализирован в городскую больницу №7 в Симферополе, - сообщил Крутиков. – Второй случай Сакского района – медработник с клиникой внебольничной пневмонии, находился на лечении. Было проведено лабораторное обследование, подтверждена коронавирусная инфекция. Также госпитализирован в 7-ю городскую больницу».

Последний случай за сутки был подтвержден в старом очаге Красноперекопского района.

«Больная находилась в Джанкойской клинической больнице, при проявлении положительной симптоматики и лабораторном подтверждении была также госпитализирована в 7-ю городскую больницу в Симферополе», - пояснил Крутиков.

Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 человека выписаны по факту выздоровления, 4 человека с выявленным COVID умерли.

В Севастополе за период пандемии выявлено 129 человек с COVID-19, из них 28 человек были выписаны по факту выздоровления, 2 человека умерли.

Всего в России за последние сутки выявили 10899 новых случаев коронавирусной инфекции, 3711 человек выписали по факту выздоровления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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