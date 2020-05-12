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По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму

18:00 вторник, 12 мая 2020
По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму

фото © Новости Крыма

Курортный сезон в Крыму после снятия режима самоизоляции в России имеет все шансы стать одним из самых успешных за счет внутреннего туризма.

Такое мнение в комментарии высказал российский экономист Антон Любич.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 1 июня временно приостановлена работа санаториев, домов отдыха и гостиниц, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Кроме того, в Крыму до 31 мая продлен режим всеобщей самоизоляции.

«Если государство откроет Крым для туристов, то я ожидаю один из лучших туристических сезонов для полуострова за последние 30 лет. Ведь выездной туризм этим летом не восстановится наверняка и отдых в Крыму и на Кубани будет для многих безальтернативным», - уверен  Антон Любич.

Свой оптимистичный прогноз эксперт строит даже при условии, что власти будут регулировать количество въезжающих на полуостров авиатранспортом и по Крымскому мосту.

«Все равно в денежном измерении сезон может быть очень хорошим - ведь приедет самая платежеспособная публика. Массовый турист в этом году из-за экономических проблем останется дома», - отмечает экономист. 

В пользу такого подхода говорит и тот факт, что Испания и Италия разрешили внутренний туризм, несмотря на то, что эпидемия там достигла большего размаха, чем в России. По оценкам экономиста, «нет никаких оснований применения к Крыму и Кубани более жестких мер, чем принимаются в Испании и Италии».

«Если государство займет выжидательную позицию, то сезон все равно состоится, но в «диком» режиме. Принудительное закрытие Крыма не избавит людей от стремления отдохнуть. Не приедут на полуостров - будут еще более скученно отдыхать на реках и озерах своих регионов. С точки зрения эпидемиологии подобные запретительные меры бессмысленны», - подчеркивает Любич.

При этом он отмечает, что для большинства крымчан летний период обеспечивает доходы, которые кормят их семьи весь год. И покрыть эти доходы из бюджета нереально. Поэтому выбирая между риском переболеть коронавирусом или оставить семью без средств существования, «люди будут делать рациональный, а не панический выбор».

«То же касается и жителей российских регионов. Климатические условия на большей части России не самые благоприятные. И люди нуждаются в поездках к морю - за солнцем, за морским воздухом, за соленой водой. Просидеть лето в закрытых квартирах не пойдет на пользу здоровью», - резюмировал эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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