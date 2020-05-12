Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID ● Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции ● Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая ● Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии ● «Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая
По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму
фото © Новости Крыма
Курортный сезон в Крыму после снятия режима самоизоляции в России имеет все шансы стать одним из самых успешных за счет внутреннего туризма.
Такое мнение в комментарии высказал российский экономист Антон Любич.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 1 июня временно приостановлена работа санаториев, домов отдыха и гостиниц, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Кроме того, в Крыму до 31 мая продлен режим всеобщей самоизоляции.
«Если государство откроет Крым для туристов, то я ожидаю один из лучших туристических сезонов для полуострова за последние 30 лет. Ведь выездной туризм этим летом не восстановится наверняка и отдых в Крыму и на Кубани будет для многих безальтернативным», - уверен Антон Любич.
Свой оптимистичный прогноз эксперт строит даже при условии, что власти будут регулировать количество въезжающих на полуостров авиатранспортом и по Крымскому мосту.
«Все равно в денежном измерении сезон может быть очень хорошим - ведь приедет самая платежеспособная публика. Массовый турист в этом году из-за экономических проблем останется дома», - отмечает экономист.
В пользу такого подхода говорит и тот факт, что Испания и Италия разрешили внутренний туризм, несмотря на то, что эпидемия там достигла большего размаха, чем в России. По оценкам экономиста, «нет никаких оснований применения к Крыму и Кубани более жестких мер, чем принимаются в Испании и Италии».
«Если государство займет выжидательную позицию, то сезон все равно состоится, но в «диком» режиме. Принудительное закрытие Крыма не избавит людей от стремления отдохнуть. Не приедут на полуостров - будут еще более скученно отдыхать на реках и озерах своих регионов. С точки зрения эпидемиологии подобные запретительные меры бессмысленны», - подчеркивает Любич.
При этом он отмечает, что для большинства крымчан летний период обеспечивает доходы, которые кормят их семьи весь год. И покрыть эти доходы из бюджета нереально. Поэтому выбирая между риском переболеть коронавирусом или оставить семью без средств существования, «люди будут делать рациональный, а не панический выбор».
«То же касается и жителей российских регионов. Климатические условия на большей части России не самые благоприятные. И люди нуждаются в поездках к морю - за солнцем, за морским воздухом, за соленой водой. Просидеть лето в закрытых квартирах не пойдет на пользу здоровью», - резюмировал эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия ограничений по коронавирусу невыполнимы для средств размещения в Крыму.
Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму. Летний курортный сезон в Крыму и других курортных регионах страны при условии, если россияне сейчас будут строго соблюдать режим самоизоляции.
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство. Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов. В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции видео
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг вчерашний официальный доклад полиции, поставив крымчан в тупик.
«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая
Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
9 часов назад
По Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 1900 авто
За минувшие сутки на полуостров по Крымскому мосту въехало почти 2000 автомобилей.