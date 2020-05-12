По Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 1900 авто

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За минувшие сутки на полуостров по Крымскому мосту въехало почти 2000 автомобилей.

Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Крымский мост пересекли 1916 единиц транспортных средств на выезд, 17 мы не допустили. На убытие - 1789, 12 допущены не были», - сообщил Александр Смаглин.За стуки было проверено более 800 торговых объектов.

«39 мобильных групп у нас работало по приезжим, отработали 252 адреса и нарушений не установили. Отработано 833 объекта, которые не должны функционировать, нарушений нет. Проверено 177 лиц с предписаниями Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Нарушителей не выявлено», - сказал Александр Смаглин.

Кроме того, на улицах более 150 граждан были пойманы на нарушении режима самоизоляции.

«На улицах выявлено 164 нарушителя режима самоизоляции, составлены необходимые материалы. Выявлено семь несовершеннолетних, в отношении родителей составлены административные протоколы. Поступают заявления от граждан о нарушении режима самоизоляции. Поступило 21 заявление, все отработаны, по восьми информация не подтвердилась, по остальным составлены материалы. Кроме того, на улицах выявлено 85 пожилых граждан, мы их проанкетировали и направили по домам. На телефоны горячей линии поступило 46 обращений, из них две жалобы на составление протоколов, мы их отработали, но составлены они законно», - подытожил Александр Смаглин.

Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 человека выписаны по факту выздоровления, 4 человека с выявленным COVID умерли.

В Севастополе за период пандемии выявлено 126 человек, из них 24 человека были выписаны по факту выздоровления, 2 человека умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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